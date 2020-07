Coronavirus, nuovi casi: nessuno nel Vicentino

Una donna nigeriana di 37 anni (Veneto Orientale), 1 uomo nigeriano di 36 anni (Padovano), 1 donna di 70 anni senza ulteriori dati anagrafici. Sono questi i tre nuovi casi di tamponi positivi al Coronavirus registati in Veneto e comunicati sabato dal bollettino delle ore 8 che indica le variazioni rispetto alle ore 17 di venerdì. Sono invece 78 in più le persone in isolamento domiciliare nello stesso periodo di tempo, per un totale di 1298 soggetti.

In dettaglio il contagio in Veneto registra un totale di 19379 (+3) contagiati, 398 dei quali attualmente positivi e 16942 negativizzati e 2039 deceduti, 1.435 dei quali in ospedale. Nessun decesso è stato registrato nelle ultime ore. Sono invece altri 3 i ricoveri in ospedale, ma in area non critica. Nessun incremento nelle terapie intensive. I pazienti positivi al Coronavirus nei nosocomi veneti sono 23, tre dei quali in terapia intensiva. Nel Vicentino restano stabili a 4 i pazienti, tutti al San Bortolo e 1 solo in rianimazione.

Nel Vicentino nessun nuovo caso e due persone in meno in isolamento rispetto a venerdì, il cui totale passa da 44 a 42. Dall'inizio dell'epidemia a sabato mattino sono 2876 i positivi, 47 dei quali attualmente positivi, 356 deceduti e 2473 negativizzati.