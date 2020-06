Coronavirus, continua la discesa: un decesso e un nuovo caso in Veneto

I dati del bollettino della Regione Veneto di venerdì sull'emergenza Covid-19 continuano a dipingere una situazione confortante rispetto all'andamento del contagio nella Regione, con la curva dell'epidemia sempre in discesa. Nelle ultime ore si è registrato un solo caso di tampone positivo al Coronavirus e, purtroppo, un decesso.

Aumentano quindi i guariti e diminuiscono i ricoverati e gli attualmente positivi. Nel dettaglio sono 19262 (+1) le persone che hanno contratto il virus dall'inizio dell'emergenza sanitaria, mentre restano postive 487 individui.

I guariti salgono invece a 16768 sono 738 le persone ancora in isolamento domiciliare. I malati che hanno perso la vita per Covid sono 2007, 1.427 dei quali in ospedale. Sul fronte ospedaliero, restano ricoverate 17 persone che hanno ancora l'infezione in corso, solo 1 in terapia intensiva. I dimessi sono invece 3.581.