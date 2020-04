Coronavirus, emergenza case di riposo: oltre 1500 ospiti positivi, 191 nel Vicentino

Nel pieno della pandemia, l'attenzione è rivolta in particolar modo agli anziani, soggetti maggiormente a rischio contagio da Covid-19. Secondo i dati resi noti dalla Regione Veneto, aggiornati a mercoledì 8 aprile, su un totale di 23.301 ospiti distribuiti nelle 183 strutture sono 1508 i positivi sugli 8.490 che sono stati sottoposti a tampone.

LA TABELLA DETTAGLIATA

Andando al dato Vicentino, sono 14 le strutture di ricovero per anziani presenti nell'Ulss 7 e 31 nell'Ulss 8 per un totale di 2158 ospiti nell'area Pedemontana e 3913 in quella Berica. I positivi accertati ad oggi, mercoledì 8 aprile, sono 104 nell'area di competenza dell'Ulss 8, di cui 6 ricoverati con Covid-19 positivo e 87 nell'Ulss 7, di cui 16 ricoverati.

Per quanto riguarda invece gli operatori, 21.036 in Veneto, sono 805 i positivi. Di questi 41 operano nelle strutture presenti nell'Ulss 8 e 125 in quelle presenti nell'Ulss 7. I tamponi sono comunque ancora in corso dal momento che sono 432 quelli sottoposti a saggio diagnostico sui 3672 che operano nell'area Berica e 1004 su un totale di 2073 quelli invece dell'area Pedemontana.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.