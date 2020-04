Covid-19, emergenza case di riposo: piano di controlli nelle strutture della Pedemontana

Una delle grandi preoccupazioni in Veneto, relativamente all'emergenza coronavirus, è relativa al pericolo contagio nelle case di riposo. L'Ulss 7 Pedemontana ha dato riscontro sulla situazione in cui versano le 34 strutture dislocate sul territorio di sua competenza (16 nel distretto 2 e 18 nel distretto 1), per un totale di 2800 ospiti circa e 2500 operatori.

Ad oggi, lunedì 6 aprile, gli ospiti positivi sono 137 e 118 gli operatori. Numeri che arrivano dai tamponi e test rapidi effettuati che andranno a concludersi entro il 10 aprile prossimo. Le strutture che mostrano particolare criticità sono quelle di Asiago e Pedemonte.

L'Ulss 7 Pedemontana procede a spron battuto con i controlli : 100 tamponi al giorno nei due distretti più il piano kit rapidi avviato sabato. Controlli che, come dichiarato dal commissario Bortolo Simoni, saranno estesi anche negli istituti religiosi e nelle strutture per disabili. Non solo, saranno controllati anche i medici di medicina generale e i pediatri a partire dagli Usca (Unità Speciali di Continuità Assistenziale) che vanno a domicilio per fare tamponi o consegnano il farmaco per iniziare la terapia precoce a domicilio.