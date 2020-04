Covid-19, emergenza case di riposo: ospiti e operatori negativi allo Scalabrin

Nei giorni scorsi, alla casa di riposo “Centro Residenziale Anziani Scalabrin di Arzignano“, sono stati eseguiti 265 test e tamponi per accertare eventuali positività al coronaviurs.



Al test sono stati sottoposti ospiti, dipendenti diretti, dipendenti delle cooperative, fornitori abituali e parrocco. Secondo quanto riferito dall'Ulss 8 Berica, tutti e 265 test sono risultati negativi.

Si tratta di un dato sicuramente positivo, anche se non permette di abbassare la guardia perché ogni giorno la situazione può cambiare a causa di un virus subdolo quale il coronavirus.

Grande soddisfazione esprime la presidente dell’IPab Scalabrin, Francesca Sgevano: "Desidero ringraziare di cuore tutti i dipendenti e collaboratori e il direttore - dichiara - per la dedizione e per la professionalità con la quale si stanno prendendo cura dei nostri ospiti, i famigliari per l’appoggio e la comprensione dimostrata e anche i nostri anziani che sono stati privati della gioia di ricevere visite. Questa buona notizia, che è la fotografia della situazione di oggi, ci dà la forza per continuare nella via intrapresa, consapevoli delle difficoltà, prima fra tutte quella dell’isolamento, coscienti che ciò è indispensabile per tutelare la salute di tutti. Attendiamo il giorno in cui potremo incontrarci di persona, per ringraziarci l’un l’altro per gli sforzi di ciascuno".

"Questa notizia ci rasserena, i nostri anziani stanno tutti bene - sottolinea il sindaco Alessia Bevilacqua - Un grazie alla direzione dell’Ipab Scalabrin e al direttivo che già a metà febbraio hanno messo in atto una serie di provvedimenti severi per tutelare gli ospiti. Grazie anche a tutti i familiari che fin da subito hanno capito l’importanza di rinunciare alle visite ai loro cari consapevoli di tutelare così la loro salute". Le dichiarazioni della presidente Francesca Sgevano