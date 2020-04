Emergenza Covid-19: buoni spesa, 1379 le famiglie che hanno fatto richiesta al Comune

Sono già 1379 le richieste di buoni spesa presentate al Comune dalle 9 di lunedì alle 15 di martedì pomeriggio. Di queste sono 1125 le domande accoglibili mentre 254 non soddisfano il requisito della residenza in Comune di Vicenza.

Da lunedì, infatti, collegandosi al sito www.comune.vicenza.it, le persone in grave difficoltà economica stanno chiedendo i buoni spesa da 50 euro per l'acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità. Non si sono registrati intoppi nella presentazione delle domande che saranno accolte fino all'esaurimento dei fondi a disposizione.

Chi non è in grado di compilare autonomamente la richiesta online può telefonare allo sportello di Vicenza sicura al numero 0444221020, che da ieri ha già risposto a 242 richieste, aiutando nella compilazione 227 nuclei.

Da lunedì sono già stati consegnati i buoni a 188 famiglie, per un totale di 676 buoni pari ad un valore di 33.800 euro.

Già da ieri pomeriggio a cura del personale dei servizi sociali è scattata una rapida istruttoria sulle domande per verificare la residenza, il numero di persone che compongono il nucleo familiare, la presenza o meno di altri contributi in virtù dei quali non è possibile ottenere il buono spesa. Controlli a campione serviranno a verificare in un secondo momento la veridicità dell'autocertificazione riguardante lo stato di bisogno (disponibilità economica al 31 marzo inferiore ai 1000 euro per ogni familiare maggiorenne).

A portare i buoni direttamente a casa sono state otto squadre di volontari che hanno utilizzato anche le due Fiat 500 ibride offerte in comodato gratuito dalla concessionaria De Bona Motors .

I beneficiari dovranno utilizzare i buoni spesa per l’acquisto di alimenti e beni di prima necessità (prodotti essenziali per l’igiene personale e per la pulizia dell’alloggio, prodotti per la prima infanzia, come latte, omogeneizzati, pannolini) solo presso gli esercizi aderenti all’iniziativa che al momento sono 23, distribuiti in tutto il territorio comunale. L'elenco dei negozi convenzionati viene aggiornato quotidianamente nella pagina dedicata ai buoni spesa sul sito del Comune.

I commercianti interessati possono ancora aderire rispondendo all'avviso pubblicato a questo link.