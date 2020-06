Coronavirus nel Vicentino: zero nuovi casi e nessun decesso

Con altri 1051 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore non è stato registrato nessun nuovo caso positivo nelle due Ulss Vicentine, la 7 e le 8. Inoltre anche mercoledì non si è verificato nessun decesso a Vicenza e provincia a causa del Coronavirus. Sono i dati che emergono dal bollettino odierno delle due aziende ospedialiere del territorio, dati che mostrano l'andamento sempre positivo per quanto rigurda la discesa dell'epidemia.

Sempre vuote le terapie intensive mentre i ricoverati in area non critica rimangono stabili. Attualmente sono 14 a Vicenza, 4 nel presidio medico di Santorso e 4 in quello di Marostica. Per quanto rigurda invece i guariti, sono 1 in più nell'Ulss 8 (quindi passano a 1050) e 21 in più nella Ulss 7 (totale 1211).

Oggi – mercoledì 3 giugno – è stato raggiunto nell'Ulss 8 il bollettino n. 100. L’emergenza Covid-19 non è finita ma le autorità sanitarie hanno ritenuto di passare a un appuntamento settimanale che sarà ogni venerdì della settimana, con la speranza che, tra qualche mese, non ci sia più la necessità nemmeno di un report ogni 7 giorni.