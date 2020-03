Coronavirus, in aumento i casi: 50 nel Vicentino

Ancora in aumento i casi accertati di coronavirus in Veneto. L’ultimo bollettino regionale parla di un incremento di 72 rispetto a ieri. Salgono così a 670 le persone ammalate in tutta la regione, mentre i decessi arrivano a quota 18, tre in più di sabato.

Nel dettaglio, a Padova sino stati registrati + 33 casi, a Belluno +12 a Vicenza +9, a Venezia +7, a Verona +3, a Treviso +2 e a Rovigo nessun incremento. In ospedale ci sono attualmente 193 persone, 43 dei quali in terapia intensiva.

Per quanto riguarda il Vicentino i tamponi positivi hanno raggiunto le 50 unità. Dieci sono le persone ricoverate al San Bortolo, 6 di quali in terapia intensiva. Sono invece cinque i ricoverati a Santorso e uno a Bassano.