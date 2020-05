Coronavirus a Vicenza, epidemia ancora in discesa: solo 3 nuovi casi

Solo tre nuovi casi postivi e nessun decesso nelle ultime 24 ore. Anche i dati che arrivano dalle Ulss 7 e 8, al pari di quelli veneti, confermano la discesa continua dell'epidemia da Coronavirus. I tamponi effettuati nelle strutture ospedaliere del territorio sono stati 712, 158 nell'Ulss 8 e 554 nell'Ulss Pedemontana.

I pazienti ricoverati per Covid sono in tutto 66, 23 al San Bortolo e 43 a Santorso. Nelle ultime ore sono entrati in ospedale altri 2 pazienti ma le terapie intensive sono praticamente svuotate, rimangono infatti solo due pazienti, uno a Santorso e uno all'ospedale di Vicenza. In totale il numero dei positivi dall'inizio dell'emergenza è di 2893 mentre i guariti sono 1.849 (+6 nelle ultime 24 ore)