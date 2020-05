Coronavirus, nel Vicentino aumentano i guariti ma altri 4 decessi

In linea con l'andamento regionale l'epidemia nel Vicentino segna anche il primo maggio dei risultati confortanti con una diminuzione continua dei ricoverati in ospedale e un aumento dei guariti dall'infezione. Il Covid19 purtroppo fa ancora vittime. Sono infatti 4 i decessi registrati nelle ultime 24 ore, tra i quali una donna di 88 anni in una casa di riposo a Bassano del Grappa e un uomo di 87 anni di Camisano.

Nelle Ulls 8 Berica e 7 Pedemontana sono altri 38 i tamponi positivi, 12 in più rispetto a ieri, a fronte di 1610 tamponi effettuati, 798 nell'Ulss 8 e 812 nella 7. Nelle due Ulss sono invece in totale 1246 i guariti, 111 in più rispetto a ieri e sono ancora i calo i ricoverati. Attualmente sono 173, 3 in meno rispetto a ieri mentre nessuna variazione per quanto rigurada i pazienti in terapia intensiva: sono 17, 11 nell'Ulss Berica e 6 in quella Pedemontana.