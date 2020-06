Coranavirus, Zaia: «Sui 0-3 anni stiamo preparando un'ordinanza»

Dati ancora positivi per quanto riguarda l'andamento dell'epidemia in Veneto, presentato da Luca Zaia nel quotidiano appuntamento in Regione per fare il punto della situazione in Regione. Un bollettino che, nonostante 5 nuovi ricoveri in area non critica, attualmente vede solo 2 positivi ricoverati in terapia intensiva e, per la prima volta, nessun nuovo decesso.

La posizione del presidente della Regione Veneto è tuttavia ancora improntata sulla prudenza: «Il virus ha perso la sua potenza ma c'è e l'uso della mascherina è fondamentale. La fase due è la fase di convivenza il cittadino deve capire di usare la mascherina nei luoghi chiusi e nei luoghi aperti dove c'è assembramento». Un tema, quello della protezione individuale, ripetuto continuamente: «Gli assembramenti nel fine settimana sono fisiologici, ci sono belle giornate, ma il tema della mascherina nei luoghi chiusi o nei luoghi aperti dove c'è assembramento è fondamentale».

Altri punti affrontati da Zaia sono quelli dei trasporti pubblici e dei campi estivi 0-3 anni. «Sto preparando una lettera a Bonaccini nella quale sostengo di usare i mezzi pubblici con capienza di omologazione con l'obbligo della mascherina per recuperare il 50% di capienza in più - ha sottolineato il Governatore del Veneto - e poi abbiamo intenzione di allentare ancora, sto preparando un'ordinanza sui 0-3 anni per i centri estivi, apriremo ma da Roma non è arrivata nessuna risposta. Inoltre stiamo riflettendo su alcune linee guida che possono essere rivisitate».