Coronavirus in Veneto, Zaia: «Sette morti nelle ultime 24 ore nelle case di riposo»

Sette decessi nelle ultime 24 ore all'interno delle case di riposo. È ancora alto il tributo che gli anziani pagano quotidianamente rispetto all'infezione da Coronavirus nonostante la curva in continua discesa in tutto il Veneto. Il dato è stato reso noto da Luca Zaia durante il quotidiano appuntamento con la stampa in cui, oramai, vengono toccati i più disparati argomenti. Restando sull'andamento dell'epidemia il presidente ha snoccialoto i dati odierni, comunicando inoltre che «venerdì dovremmo avere delle novità sulle linee guida per il trasporto, stiamo cercando di introdurre nuove linee guida almeno sul trasposto privato mentre per il trasporto pubblico stiamo pensando al ritorno alla capienza originaria ma indossando la mascherina». Per quanto riguarda invece il pericolo di una seconda ondata Covid per l'autunno, Zaia ha precisato: «Stiamo continuando a preparare il piano di sanità pubblica per l'autunno. Test rapidi? Ne stiamo sperimentando, alcuni sono dichiarati come test rapidi con risultati in 10 minuti quindi se funzionassero noi adotteremmo quelli e capite da soli che cambierebbero molte cose»

IL BOLLETTINO

Con più di 10mila tamponi rispetto a mercoledì i dati aggiornati a giovedì sono di 847 persone in isolamento, 13 in più rispetto al giorno precedente ("sono i dati delle squadre di calcio", ha specificato Zaia) mentre gli attualmente positivi sono 607 (+8) e i guariti 16632. Nelle ultime 24 ore non c'è stato nessun decesso in ospedale. I morti in totale (ospedale più extra ospedale) sono 1994. Dall'inizio dell'epidemia in Veneto sono 19233 le persone risultate positive al Coronavirus. I ricoverati sono 248, di cui 12 in terapia intensiva. I dimessi sono 3.517. I morti in ospedale sono 1.422.