Coronavirus, Zaia: «In preparazione un piano per la fase 4»

Con 817.002 tamponi realizzati dall'inizio dell'epidemia il Veneto della "fase 3" registra numeri sempre in discesa per quanto riguarda l'infezione da Covid-18.

I positivi totali sono 19.220 ma solo 755 gli attualmente positivi. I guariti salgono invece a quota 16.487 e le persone in isolamento domiciliare scendono a 847. I ricoverati sono 271, di cui 13 in terapia intensiva, ma di questi solo 39 sono positivi. I decessi in totale sono 1.411 che salgono a 1.978 considerati anche quelli extra-ospedale. Nelle ultime 24 ore, zero decessi e zero nuovi positivi. Nel Vicentino i contagiati totali sono 2855 e rimangono solo 78 attualmente positivi, mentre i guariti sono 2443 e 91 le persone ancora in in isolamento domiciliari. In terra berica il Coronavirus ha provocato la morte di 334 persone.

Il prossimo 15 luglio, come ha annunciato Luca Zaia, ci sarà una "dead line" per tutte le disposizioni e le limitazioni. E intanto la Regione si prepara per affrontare una eventuale "fase 4" come l'ha chiamata il Governatore del Veneto.

«Ovvero per l'autunno con la possibile recrudescenza del virus, perché potrebbe coincidere con il periodo clou per l'influenza e quindi siamo pronti a schierare l'artiglieria pesante qualora servisse. Ora è fondamentale ripartire, e a ogni riapertura gettiamo il cuore oltre l'ostacolo perché non sappiamo cosa ci aspetta di preciso. È un rischio, ma che va corso»: queste le parole di Luca Zaia, Presidente della Regione Veneto, nel corso del consueto punto stampa giornaliero.