Coronavirus, terapie intensive sotto la soglia dei 100: a Vicenza solo 1 nuovo caso

BOLLETTINO ORE 8

Il 4 maggio è una giornata significativa per la lotta contro il coronavirus in Veneto. I ricoverati in terapia intensiva sono infatti scesi sotto la soglia "100", considerata nei modelli matematici sull'andamento del contagio come un successo per quanto riguarda il contenimento del virus. I dati del bollettino delle ore 8 della Regione Veneto mostrano anche una diminuzione dei tamponi positivi. I casi registrati da domenica alle 17 a ora sono infatti +34, uno solo a Vicenza.

Nel dettaglio sono 18373 (+34) i casi di coranavirus in Veneto dall'inizio dell'epidemia, 7234 gli attualmente positivi e 1528 i decessi, 1194 dei quali in ospedale. Purtoppo ci sono stati altri 5 decessi nelle ultime ore, due dei quali al San Bortolo. I negativizzati in Veneto sono 9611 e le persone in isolamento domiciliare 6779.

A Vicenza ci sono 1155 persone attualmente positive al virus e 1185 in isolamento domiciliare mentre 1334 sono guarite. I deceduti sono 230. Dall'inizio dell'epidemia sono risultate positive 2719 (+1) persone.