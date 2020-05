Coronavirus in Veneto, dimezzati i pazienti in terapia intensiva

BOLLETTINO ORE 11

Una sfilza di zero, nella colonna degli incrementi degli ospedalizzati, segna il bollettino Regionale del 2 maggio per quanto riguarda gli ospedali del Vicentino. In Veneto si registrano invece un +6 ospedalizzati in aera non critica ma un -2 in terapia intensiva. In aumento anche i nuovi casi di tamponi positivi, ma ne sono stati fatti 10mila in più rispetto a ieri. Le terapie intensive si avvicinano alla soglia sperata dei 100 e comunque, rispetto al 13 aprile, sono più che dimezzate (erano 245 mentre 237 sono le terapie intensive non coronavirus). Purtoppo, rispetto a venerdì, ci sono stati altri 9 decessi.

Nel dettaglio, il totale della regione Veneto è di 18244 positivi (+105) e 7451 attualmente positivi. I decessi sono 1502, 1170 dei quali in ospedale. I guariti sono 9291 e i soggetti in isolamento domiciliare 7165. In ospedale sono ricoverate 970 persone (+6) in area non critica e 108 (-2) in terapia intensiva. I dimessi sono 2670.

Nel Vicentino i contagiati registrati dall'inizio dell'epidemia sono 2701 (+13), gli attualmente positivi 1197, e i decessi 220. I guariti sono invece 1284 e i soggetti in isolamento domiciliare 1235. Sono 195 i ricoverati negli ospedali berici, 17 dei quali in terapia intensiva. Nessun incremento rispetto a venerdì.