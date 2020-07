Coronavirus, altri 3 casi in Veneto: aumentano gli isolamenti domiciliari

Sono tre i nuovi tamponi positivi al Covid, uno dei quali nel Vicentino, registrati in tutto il Veneto nelle ultime ore. Lo dice il bollettino della Regione con gli indicatori dell'andamento dell'epidemia, che riportano i dati delle 8 in relazione a quelli delle 17 di martedì. Rispetto al giorno prima, in cui il presidente della Regione Luca Zaia aveva annunciato nuovi focolai, sono aumentati i soggetti in isolamento domiciliare di 12 unità, passando da 746 a 758.

Sono in totale 19289 (tra attualmente positivi, guariti e decedute) le persone che hanno contratto l'infezione. Al primo luglio restano in Veneto solo 418 positivi, mentre i guariti sono 16849. Nella notte si è verificato un altro decesso: dall'inizio dell'epidemia sono morte 2022 persone, 1.429 delle quali in ospedale. Nei nosocomi veneti restano ricoverate 202 persone. Di queste solo 17 sono positive al Covid, ma nessuna è ricoverata in terapia intensiva. Nei reparti acuti ci sono 10 pazienti, ma tutti negativizzati.