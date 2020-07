Coronavirus, ancora casi positivi in Veneto: nessun decesso e un solo ricovero in più

Aggiornamento casi e ricoveri 12.07 ore 9.00

Un'italiana di 82 anni, ospite di una casa di riposo a Padova; un'altra italiana di 78 anni; due uomini italiani di 32 e 68 anni; un 49enne del Bangladesh; una 72enne russa; una donna di 34 anni Colombiana; una donna con dati anagrafici non disponibili.

Sono le otto persone risultate positive nelle ultime ore al Coronavirus secondo i dati forniti dalla Regione Veneto. Il bollettino delle 8 di domenica, che riporta le variazioni rispetto alle ore 17 di sabato, segna anche un nuovo ricovero in area non critica. Restano stabili gli isolamenti domiciliari e nessun decesso è stato registrato rispetto alla giornata precedente.

Nel dettaglio, in Veneto, sono 19395 (+8) il totale dei tamponi con esito positivo, mentre sono 408 gli attualmente positivi e 1298 i soggetti in isolamento domiciliare (dato aggiornato alle 20 di sabato). I guariti hanno raggiunto quota 16.948 mentre i decessi ad oggi sono 2039, 1.435 dei quali in ospedale. Negli ospedali della regione restano ricoverate 23 persone, 3 delle quali in terapia intensiva.

Nel Vicentino sono 2878 (+1) il totale dei tamponi positivi, attualmente sono positive al virus ancora 48 persone mentre in isolamento domiciliare ci sono 42 persone. Stabile la situazione nei nosocomi berici: restano ricoverate 4 persone, solo una in terapia intensiva.