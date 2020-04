Coronavirus, quasi 100 casi in più nel Vicentino e 23 morti in Veneto

Si comincia a vedere un importante decremento dei ricoverati per Coronavirus negli ospedali del Veneto. Il bilancio del bollettino dell'Azienda Zero di sabato mostra un'importante flessione: sono infatti 72 i posti letto che si sono liberati in area non critica dove il numero delle persone ricoverate scende a 1287, mentre le persone in terapia intensiva sono scese a quota 190, sette in meno rispetto a venerdì. Come ha sottolineato Luca Zaia, i ricoverati in terapia intensiva per patologie no-covid, hanno superato per la prima volta quelli finiti in area critica per il virus.

Di virus si continua purtoppo a morire. Sono stati altri 23 i decessi nei nosocomi della regione nelle ultime 24 ore, uno dei quali al San Bortolo. In totale le persone morte per il virus in ospedale sono 900, mentre la cifra totale dei decessi (compresi quindi i morti in strutture extra ospedaliere) è 1059. Sul fronte contagi, si sono registrati altri 318 tamponi positivi che portano il totale di infetti dall'inizio dell'epidemia a 15692. Gli attulmente positivi sono però 10444, e 12723 le persone in isolamento domiciliare. I guariti 4189 mentre i negativizzati ancora ricoverati sono 294 e 2051 i dimessi.

Nel Vicentino, come si diceva, si è registrato un altro decesso. Sono 143 i vicentini che hanno perso la vita a causa del virus dal 21 febbraio, 123 dei quali in ospedale. Il Coronavirus ha contagiato 2296 persone in terra berica (+96 i tamponi risultati positivi nelle ultime 24 ore) mentre gli attulmenti positivi sono 1585 e in isolamento domiciliare ci sono 2231 persone. I guariti sono 568.

Migliora la situazione anche negli ospedali berici. In area non critica sono 15 in meno rispetto a ieri, per un totale di 220 ospedalizzati mentre in terapia intensiva si trovano 26 pazienti, nessun nuovo ricovero. I dimessi sono 243 e i ricoverati negativizzati dal viru, 44

