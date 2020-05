Coronavirus: si riducono a 54 i pazienti in terapia intensiva, solo 24 positivi

BOLLETTINO ORE 8

Ancora in discesa il numero dei pazienti ricoverati per Covid-19 negli ospedali del Veneto. Il bollettino di venerdì della Regione Veneto porta dati rassicuranti in questo senso. Sono 21 in meno gli ospedalizzati rispetto a ieri ma bisogna distingure tra quelli ancora positivi e negativizzati.

Nei nosocomi regionali sono 311 in area non critica e 24 in terapia intensiva i pazienti ancora positivi mentre il totale ricoverati (positivi+negativizzati) è di 644, 54 dei quali in terapia intensiva. Per quanto rigurda l'andamento dell'infezione sono 18889 (+31) i casi registrati fino a oggi, 4439 gli attualmente positivi, 1762 i decessi, 12688 i guariti e 4259 i soggetti in isolamento domiciliare.

Nel Vicentino abbiamo 2808 (+9) contagiati registrati dall'inizio dell'epidemia ma sono solo 716 gli attualmenti positivi, 290 i decessi, 1802 i guariti e 491 le persone in isolamento domiciliare.