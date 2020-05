Coronavirus, persone in isolamento domiciliare: discesa in picchiata

BOLLETTINO ORE 11

Dai dati del report quotidiano della Regione, emerge un calo in picchiata dei soggetti in isolamento domiciliare e una crescita contenuta dei nuovi positivi e dei ricoveri in area non critica. In compenso, continua la discesa dei ricoveri in terapia intensiva. In Veneto, nelle ultime ore si sono però registrati ancora decessi.

Sono 18318 i contagiati dall'inizio dell'epidemia (+58 tamponi risultati positivi rispetto a sabato) mentre calano ancora gli attualmente positivi: sono 7299, 123 in meno rispetto a ieri. Ben 335 in meno sono invece i soggetti in isolamento domiciliare e 9503 i guariti dall'infezione. Sono invece 7 le persone che hanno perso la vita da ieri negli ospedali a causa del coronavirus, 5 dei quali nei nosocomi vicentini (3 a Santorso e 2 a Vicenza). I morti in totale in Veneto sono 1516, 1184 dei quali in ospedale. Negli ospedali della regione ci sono attualmente 955 ricoverati in area non critica (+10) e 103 (-5) in terapia intensiva. I dimessi sono 2694.

A Vicenza sono 6 in più i casi positivi rispetto a ieri, per un totale di 2713 infettati dal virus. Gli attualmente positivi sono 1155 e 226 i deceduti. I guariti sono 1332 e le persone in isolamento domiciliare 1192. Sono 184 i ricoverati nelle Ulss vicentine, 17 dei quali in terapia intensiva.