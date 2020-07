Coronavirus: 22 nuovi casi, tra i quali due bambini

Sono 8, dal bollettino della mattina di martedì, più 14, dal report serale, i nuovi positivi registrati nel Veneto, per un totale di 22 casi, Lo comunica Azienda Zero che entra nel dettaglio per quanto riguarda i risultati dei tamponi processati nell'arco della giornata dalle 8 alle 17.

Ovvero 5 positivi (tra cui 2 bambini di 5 e 9 anni) appartenenti verosimilmente ad un unico focolaio familiare legato al Kosovo; donna di 28 anni nata in Kosovo; 1 uomo di 36 anni nato in Nigeria (cluster Vicenza); 1 uomo di 25 anni nato in Nigeria (cluster Padova); 1 donna di 55 anni nata in Congo; 2 uomini di 44 e 35 anni nati in Camerun, conviventi; 2 uomini italiani di 80 e 92 anni; 1 uomo di 52 anni, personale viaggiante in arrivo dalle Filippine.

Fortunatamente in Veneto non si registrano nuovi decessi. Il totale dei casi in regione sale a 19.434, con 439 attualmente positivi e 1422 soggetti in isolamento domiciliare. Nel Vicentino sono tre i nuovi casi per un totale di 2.881 contagiati dall'inizio dell'epidemia, 50 dei quali attualmente positivi, mentre sono 36 le persone in isolamento.

Situazione stabile negli ospedali veneti con 33 ricoverati positivi, due dei quali in terapia intensiva. Al San Bortolo, invece, il reparto critico è svuotato, rimangono 4 ospedalizzati in area non critica. Il resto degli ospedali berici sono Covid-free.

