Coronavirus, solo 3 nuovi positivi: zero a Vicenza

BOLLETTINO ORE 8

Solo tre nuovi contagi in tutta il Veneto, tutti registrati nel Padovoano, anzi, secondo il bollettino di giovedì della Regione, siamo a -2 nuovi tamponi positivi. Questo perché, alcuni soggetti che erano "dubbi" al secondo tampone si sono negativizzati. A Vicenza, zero nuovi positivi nelle ultime 24 ore. Continua insomma la discesa della curva dell'epidemia e nel frattempo scendono ancora i ricoverati e aumentano i guariti.

Nel dettaglio le persone contagiate dall'inizio dell'epidemia sono 19038 (appunto -2 rispetto a mercoledì) mentre gli attualmente positivi sono 3286, i guariti 13911 e i soggetti in isolamento domiciliare 3210. Solo un decesso nelle ultime ore, registrato all'ospedale di Vicenza, che porta il bilancio dei morti a 1841, 1.337 dei quali in ospedale. Nei nosocomi del Veneto sono attualmente ricoverate 566 persone, 46 delle quali sono in terapia intensiva, ma di queste solo 252 sono ancora positive al virus (15 sono in terapia intensiva). I dimessi sono invece 3229.

Nel Vicentino ci sono 610 attualmente positive, i guariti sono 1920 e i soggetti in isolamento domiciliare 414. I decessi fino a ora sono stati 301