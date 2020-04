Coronavirus, aumentano guariti e dimessi: ancora decessi nel Vicentino

BOLLETTINO ORE 8

Ci sono stati purtroppo ancora decessi nelle ultime 24 ore nel Vicentino. Si tratta di un uomo di 83 anni di Zanè, deceduto a Bassano, di un uomo di 84 anni di Bassano, deceduto a Santorso e di una donna di 80 anni residente a Vicenza e deceduta al San Bortolo. Secondo il bollettino aggiornato della Regione Veneto alle 8 di giovedì mattina sono in totale 95 (deceduti in ospedale e extra ospedale) le persone che hanno perso la vita a causa del Coronavirus nella provincia berica.

Allo stato attuale, in tutta la provincia di Vicenza sono 1494 le persone risultate positive al tampone, 1885 dall'inizio dell'epidemia con un incremento di +29 rispetto alle 17 di mercoledì mentre sono 2599 quelle in isolamento domiciliare e 297 i negativizzati.

In regione, prosegue l'andamento stabile per quanto riguarda i contagiati ma aumentano i guariti e i dimisse. Gli esiti dei tamponi (effettuati nei giorni scorsi e arrivati dalle 17 di ieri alle 8 di questa mattina) indicano altri 311 positivi al Coronavirus, portando il totale dei contagiati registrati a 12933 dall'inizio dell'epidemia. Gli attualmente contagiati sono invece 10449. In isolamento domiciliare ci sono 18553 persone mentre 1728 sono i guariti (ieri erano 1573, quindi 155 in più).

Nelle Ulss venete si sono registrati altri 5 decessi e il numero totale delle vittime da Covid-19 raggiunge la triste cifra di 756. Infine, continua il trend positivo per quanto riguarda gli ospedali. Sono altri 3 in meno i ricoverati nelle Ulss venete in terapia intensiva. Allo stato attuale ci sono 1804 ospedalizzati, 274 dei quali in terapia intensiva, mentre i dimessi sono 1442 (ieri erano 1415)

I dati vicentini

Ospedale Area non critica Terapia intesiva Dimessi Deceduti Santorso 124 15 49 22 Bassano 6 5 18 12 Asiago 2 0 7 10 Vicenza 63 21 61 46 Noventa 21 0 20 0 Arzignano 0 0 0 1 Valdagno 18 0 4 3 Totali 238 40 145 94