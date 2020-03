Coronavirus, altri 295 contagiati e 5 decessi in Veneto

BOLLETTINO ORE 8

In Veneto, alla data di venerdì 27 marzo, sono 7497 i contagi da virus Covid-19, 295 in più rispetto a giovedì sera. Lo rende noto il consueto bollettino Regionale della mattina dove è riportato anche il numero dei soggetti in isolamento domiciliare: 18895. Purtoppo sono altre cinque le persone morte, tutte nel Veronese: quattro nei nosocomi di Borgo Roma e Borgo Trento e uno all'ospedale di San Bonificio. I morti totali in regione salgono cos' a 313.

Attualmente ci sono 1874 ricoverati per il virus nelle Ulss regionali, 338 dei quali in terapia intensiva. L'incremento rispetto a ieri sera è stato di +46 in area non critica e +2 in terapia intensiva. Dal 21 febbraio sono stati dimessi 536 pazienti.

Nel Vicentino i positivi al coronavirus hanno quasi raggiunto quota mille. Sono infatti 966 (+20 rispetto a ieri sera) mentre sono 2408 i soggetti in isolamento domiciliare. Negli ospedali berici sono ricoverate 244 persone, 45 delle quali in terapia intensiva mentre i dimessi dal 21 febbraio sono 40 e i decessi 46.

Dalla serata di giovedì sono state ricoverate altre 5 persone in area non critica, nessuno in terapia intensiva e nessun decesso.

