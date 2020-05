Coronavirus: quasi 19mila contagiati, solo 18 positivi in terapia intensiva

Il bilancio a due giorni dalla fine del lockdown è la conferma del trend discendente dell'epidemia da Coronavirus in Veneto. Sono 230 in più, rispetto a lunedì, le persone uscite dall'isolamento domiciliare e -15 i ricoverati in ospedale dove i reparti di terapia intensiva sono quasi svuotati. Sono infatti attualmente 44 i pazienti ricoverati in area critica, solo 18 dei quali ancora positivi al virus. Tuttavia ci sono ancora nuovi positivi anche se con numeri contenuti, ma va considerato che, a causa di un guasto tecnico alle aparecchiature dell'ospedale di Padova ci sono dei ritardi temporanei nella refertazione dei tamponi.

Nel dettaglio, il report aggiornato delle 8 segna 18997 positivi totali (+37 rispetto a lunedì) e 3754 attualmente positivi. I deceduti sono 1820 (1329 dei quali in ospedali +2). I negativizzati sono 13423 e in isolamento domiciliare ci sono 3639 persone. Negli ospedali veneti sono ricoverati 533 pazienti in area non critica e 44 in terapia intensiva, di questi solo 259 (in area non critica) e 18 (in terapia intensiva) risultano ancora positivi al Covid.

A Vicenza il numero dei contagi totali è 2824 (+7), di questi gli attualmente positivi sono 647, i guariti 1878 e i deceduti 299. Sono 446 infine le persone in isolamento domiciliare.