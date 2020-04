Coronavirus, 2200 casi nel Vicentino: altri due morti al San Bortolo

BOLLETTINO ORE 8

Continua in modo lineare il trend del contagio in Veneto, con la crescita dei casi positi al tampone e purtroppo anche dei decessi, ma anche con l'aumento dei guariti e dei dimessi e il conseguente calo dei pazienti ricoverati.

IN VENETO. Sono 10618 gli attualmente positivi al Covid-19 in regione. Il totale delle persone contagiate ammonta a 15374 e in isolamento domiciliare ci sono 13489 soggetti. I guariti sono invece 3730. Il Veneto ha registrato fino a oggi 1026 decessi, otto in più rispetto alle 17 di giovedì. Negli ospedali sono ricoverate 1556 persone, 197 (-3) delle quali in terapia intensiva. I negativizzati ancora ricoverati sono 288 mentre i dimessi 1958.

NEL VICENTINO Il numero delle persone positive al Coronavirus nel Vicentino sono 2200, 14 in più rispetto a ieri mentre gli attualmenti positivi sono 1526 e i soggetti in isolamento domiciliare 2281 e i guariti 532. Nella notte si sono registrati altri 2 decessi al San Bortolo, che fanno salire i numeri delle vittime del virus a 142.

Negli ospedali berici sono ricoverate 235 persone in area non critica e 26 in terapia intensiva, mentre sono 45 gli ospedalizzati negativizzati e 225 i dimessi

