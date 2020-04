Coronavirus, nessun nuovo ricoverato in terapia intensiva ma altri decessi in Veneto

BOLLETTINO ORE 8

Continuano ad arrivare dati confortanti dalla Regione sull'andamento del contagio in Veneto. Con 350.269 tamponi effettuati dall'inizio dell'epidemia sono 17960 i soggetti contagiati in tutte le provincie (+92 rispetto al pomeriggio di mercoledì) mentre gli attualmente positivi sono 8147.

Il bollettino della mattina di giovedì segna però altre 7 vittime, tre delle quali nel Vicentino (2 a Vicenza e 1 a Noventa). I decessi sono in totale 1.459, 1.141 dei quali avvenuti in ospedale. Le persone che risultano negativizzate sono 8354 mentre sono 7471 quelle in isolamento domiciliare. Negli ospedali si trovano 1.012 pazienti in area non critica (-6) e 114,crescita zero, in terapia intensiva. I dimessi sono 2.607.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nel Vicentino sono 2644 i contagiati totali (+17) e 1304 gli attualmente positivi 217 i deceduti, 1123 e negativizzati e 1307 i soggetti in isolamento domiciliare. Sono 187 i ricoverati negli ospedali berici in area non critica (-3 rispetto a ieri). In terapia intensiva la situazione rimane quella di ieri, 19 persone sono ancora gravi, senza nessuna variazione rispetto a mercoledì.