Coronavirus, in Veneto 294 casi in meno ma altre 18 persone morte per l'infezione

La discesa della curva epidemica da Coronavirus è confermata anche dai dati di domenica 26 aprile resi noti dal bollettino della Regione. A fronte di un continuo aumento dei tamponi effettuati, diminuiscono infatti i nuovi casi. Ieri erano 105 in più rispetto a venerdì mentre oggi è +80 la differenza verso il giorno precedente. I guariti sono invece 347 in più e di conseguenza scendono anche gli attualmente positivi: sono 9138, vale a dire 294 in meno rispetto al giorno precedente. Purtroppo l'infezione miete ancora vittime.

Sono 18 nelle ultime 24 ore in tutto il Veneto, 4 dei quali nel Vicentino. Anche in ospedale continuano a diminuire i pazienti ricoverati. Attualmente sono 1221, 124 dei quali restano in terapia intensiva (-8 in area non critica, -5 in terapia intensiva). Dall'inizio dell'epidemia ci sono stati 17471 contagi registrati in Veneto.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nel Vicentino sono 2554 (+18 casi rispetto a sabato) le persone che hanno contratto l'infezione. Di queste, 866 sono guarite. I casi attualmente positivi sono 1492 e 1482 le persone in isolamento domiciliare. Negli ospedali berici sono ricoverate 202 persone, 22 delle quali in terapia intensiva. Le persone che hanno perso la vita nei nosocomi della provincia e nelle strutture extra ospedaliere sono invece 196, 4 in più nelle ultime 24 ore.