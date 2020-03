Coronavirus, altri 100 casi in Veneto: un decesso al San Bortolo

GIOVEDI' ORE 8

Sono saliti a 3484 i tamponi positivi al coronavirus in Veneto, 100 in più rispetto alle 17 di mercoledì, con una diminuzione dei casi in confronto al dato di ieri (l'incremento alle 8 di mercoledì rispetto alle 17 di lunedì era di +291. Sono invece 10124 i soggetti in isolamento domiciliare, tra chi è rimasto infettato ma non ricoverato e chi è venuto in contatto con le persone positive. Le persone in ospedale in tutta la regione sono invece 980 (+88 rispetto a ieri), 209 (+8) dei quali in terapia intensiva e 771 (+80) in area non critica. Sono in tutto 200 i pazienti dimessi. Dal pomeriggio di ieri si sono invece registrati 2 decessi, uno nell'ospedale di Oderzo e uno al San Bortolo di Vicenza. I morti in totale per coronavirus dal 21 febbraio sono 115.

A Vicenza sono 424 i positivi, +4 rispetto alle 17 di ieri mentre salgono a 1551 le persone in isolamento domiciliare. Dei 421 contagiati, 121 sono ricoverati nelle strutture ospedaliere della provincia. Di questi, 26 sono in terapia intensiva. Dal 21 febbraio, a quasi un mese dall'inizio dell'emergenza sono decedute 12 persone nel Vicentino per complicanze legate al coronavirus.

Nel dettaglio per ospedale: Ospedale di Santorso 23 ricoverati in area non critica (+2), e 1 in terapia intensiva (+1); e 4 dimessi 1 deceduto dal 21 febbraio; Ospedale Bassano 14 ricoverati in area non critica, 3 in terapia intensiva, 2 i decessi dal 21 febbraio; Ospedale Asiago 22 (+11) ricoverati in area non critica e 5 decessi dal 21 febbraio; Ospedale Vicenza ricovarati in area non critica 26 (-2), 22 in terapia intensiva, 14 dimessi e 4 decessi dal 21 febbraio; Ospedale Noventa Vicentina, 8 ricoverati in area non critiva (+4); Ospedale Lonigo 2 ricoverati in area non critica

