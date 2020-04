Coronavirus, non scendono i positivi in Veneto: una persona muore al San Bortolo

La buona notizia del venerdì santo è che continua il trend positivo negli ospedali del Veneto. Secondo il bollettino mattinale della Regione, che come sempre mostra la variazione rispetto al giorno prima, il totale dei nuovi ricoveri negli ospedali veneti è pari a 0 (in alcune strutture i dati indicano un incremento probabilmente dovuto a spostamenti interni alle Ulss di riferimento) mentre sono 29 i dimessi. Il virus continua però ancora a crescere, anche se il dato è in parte dovuto all'aumento dei tamponi e al risultato di quelli fatti nei giorni precedenti. Il segnale d'allarme è ancora alto e la discesa è lenta. Un monito, questo, che racchiude in se la necessità di non abbassare la guardia nonostante le belle giornate e i giorni della Pasqua.

Sono infatti 335 in più i nuovi casi. Il Veneto conta oggi 13421 i contagi dall'inizio dell'epidemia, 10647 gli attualmenti positivi, 1981 i guariti e 18567 i soggetti in isolamento domiciliari. Di Coronavirus si continua purtoppo a morire. Sono infatti altri nove i decessi avvenuti nei nosocomi veneti. Dal 21 febbraio 2020 a oggi 793 persone sono morte in Veneto, in strutture ospedaliere e extra-ospedaliere.

Ospedale Area non critica Terapia intesiva Dimessi Deceduti Santorso 130 (+2) 14 55 24 Bassano 12 (+8) 3 17 14 Asiago 2 0 7 10 Vicenza 63 21 65 47 (+1) Noventa 19 (-2) 0 22 0 Arzignano 0 0 0 1 Valdagno 17 (-1) 0 5 3 Totali 243 37 171 99



Anche al San Bortolo un'altra persona ha perso la vita per complicanze dovute all'infezione da Covid-19. Purtoppo i morti, dall'inizio dell'epidemia, sono quasi 100, precisamente 99 in totale come indicato nel bollettino. Inoltre negli ospedali di Santorso e di Bassano ci sono stati 10 ricoveri (8 al San Bassiano e 2 nell'Ospedale Covid dell'Alto Vicentino) ma tutti in area non critica. Nessun paziente nuovo, invece in terapia intensiva. Attualmente sono 280 le persone ricoverate negli ospedali vicentini, 37 dei quali in terapia intensiva.

Aumentano anche i contagiati a Vicenza: più 25 rispetto ieri alle 17. Il numero degli attualmente positivi è 1512, mentre sono 2574 le persone in isolamento domiciliare e 342 i guariti. Dall'inizio dell'epidemia i contagi in terra berica certificati sono 1953.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Grazie ai medici e alle infermiere/i delle Ulss vicentine per il loro grandissimo lavoro. Vicenzatoday dedicherà loro spazio con la foto di copertina di tutti gli aggiornamenti principali sull'epidemia.