Coronavirus: calano i nuovi positivi, continua la discesa dei ricoverati

BOLLETTINO ORE 8

I dati dell'epidemia in Veneto mostrano un trend in discesa che perdura dal 15 aprile. Ma i risultati appaiono più chiari dagli ultimi bollettini dell Regione Veneto sull'andamento dell'infezione da coronavirus. La conferma arriva dal report odierno che mostra un incremento molto contenuto dei nuovi casi di positivi al tampone rispetto alla giornata di lunedì. Altro dato positivo è la continua discesa dei ricoverati, sia in area non critica che in terapia intensiva, e l'aumento dei guariti e dei dimessi dagli ospedali. In Veneto, nelle ultime ore, si registrano ancora decessi.

Nel dettaglio, sono 24 in più rispetto a ieri i positivi al virus. Il totale dei contagiati dall'inizio dell'epidemia è di 18402 mentre gli attualmente positivi sono 7116. I guariti aumentano: sono 9741, 110 in più rispetto a ieri e diminuiscono i soggetti in isolamento domiciliare: 6353, 426 in meno rispetto alla giornata precedente. Sono invece 1545 i decessi, altre 5 persone hanno perso la vita per il virus, 2 delle quali al San Bortolo. Negli ospedali del Veneto i ricoverati in area non critica sono 926 (-17 rispetto a ieri) e in terapia intensiva 98 (-3 rispetto a ieri) mentre i dimessi sono 2743.

Nel Vicentino ci sono attualmente 164 ricoverati in area non critica e 14 in terapia intensiva. Dall'inizio della pandemia sono 2722 (+3 rispetto a ieri) i casi registrati, 1140 gli attualmente positivi, 232 i decessi, 1350 i guariti e 1075 le persone attualmente in isolamento domiciliare.