Coronavirus, in Veneto solo 7 nuovi casi e 7 positivi in terapia intensiva

Continua la ritirata del Coronavirus dal Veneto. Il bollettino della Regione delle ore 8 di venerdì mostra ancora segnali di repentina discesa della curva del contagio, con solo 7 nuovi casi di tamponi positivi che attestano a 19134 il numero dei malati Covid dall'inizio dell'epidemia. Trend positivo per quanto rigurda tutti i parametri. Calano infatti ancora i ricoverati, -2 rispetto a giovedì.

Attualmente negli ospedali della regione ci sono 142 pazienti ancora positivi, solo 7 dei quali in terapia intensiva. Purtoppo, nelle ultime ore, si sono registrati altri tre decessi. In totale sono 1906 i morti in Veneto per l'infezione.

Gli attualmente positivi sono 1849, rispetto alle 17 di giovedì 100 in meno mentre sono 104 in più i guariti che raggiongono la cifra di 15379. Infine diminuiscono di ben 308 unità i soggetti in isolamento domiciliare, riducendosi a 1834 persone.