Coronavirus nel Vicentino, zero nuovi casi: nessun ricovero in terapia intensiva

Il Coronavirus sta ancora battendo in ritirata dal Vicentino. Negli ospedali berici le terapie intensive sono ancora vuote per il terzo giorno consecutivo e continuano a diminuire i ricoveri in area non critica dove rimangono 29 pazienti, 18 al San Bortolo e 6 a Santorso. Inoltre, su 2375 nuovi tamponi processati nelle Ulss 7e 8, non è stato registrato nessun nuovo caso. Da registrare anche il numero sempre in crescita delle persone negativizzate. A venerdì se ne contano 2213, 40 in più di giovedì.

Sono dati confortanti quelli che arrivano dai bollettini dell'Ulss Berica e Pedemonatana, anche se nelle ultime ore, dopo due giorni senza morti, al San Bortolo un'altra persona ha perso la vita a causa per Covid-19. Si tratta di un uomo di 81 anni di Vicenza.