Coronavirus, Zaia: «Con oggi si cala il sipario sulle terapie intensive Covid»

«Con il bollettino di oggi si cala il sipario sulle terapie intensive Covid, rimangono solo 15 pazienti ex coronavirus». Lo ha annunciato nella giornata di martedì Luca Zaia presentando il bollettino quotidiano sull'andamento dell'epidemia in Veneto.

Terapie intensive praticamente svuotate, quindi, con l'ultimo paziente positivo dimesso nelle ultime ore. Restano 77 ricoverati positivi in area non critica, mentre ricoverati negativizzati in area non critica sono 228. La situazione sul contagio da Coronavirus in Veneto è di altri 4 positivi in tutta la Regione. Sono 19191 le persone risultate positive ai tamponi dall'inizio dell'epidemia mentre gli attualmente positivi sono 1004.

I negativizzati hanno raggiunto il numero di 16226 e il numero delle persone in isolamento domiciliare è sceso a 858. Nessun decesso anche registrato nel report di martedì. I morti totali per Coronavirus in Veneto sono 1961, 1404 dei quali in ospedale.