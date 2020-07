Coronavirus in Veneto, nuovi positivi italiani e stranieri: altro caso in una Rsa

Altri sette positivi in Veneto ma nessun nuovo ricovero e decesso. È l'aggiornamento della Regione di mercoledì mattina sull'andamento dell'epidemia. Situazione quindi stabile con la nota dell'aumento di soggetti in isolamento domiciliare. La variazione rispetto al report di martedì alle 17 è infatti di +67 persone in quarantena.

Per quanto riguarda i nuovi casi, nessuno dei quali nel Vicentino, si tratta di una donna di 95 anni italiana in casa di riposo a Treviso, e altri due italiani, un 62enne di Padova e un 53enne di Treviso. Positivi al tampone anche tre stranieri: 2 persone nate in Albania di 65 e 67 anni a Verona e una donna di 29 anni nata in Camerun a Padova. Contagiata anche una donna di 70 anni per la quale non sono disponibili altre informazioni.

Nel dettaglio, i ricoverati positivi negli ospedali veneti sono 32 (-1), due dei quali in terapia intensiva. Il numero totale dei contagi dall'inizio dell'epidemia sale a 19441 (+7), con 438 attualmente positivi. I soggetti in isolamento domiciliare sono invece1489, 53 dei quali a Vicenza. Nella nostra provincia sono a oggi 53 gli attualmente positivi.