Coronavirus: crollo delle terapie intensive in tutto il Veneto

Il trend dell'epidemia da Coronavirus in Veneto si conferma in calo a 10 giorni dall'apertura del 4 maggio di molte attività produttive. Il bollettino di giovedì della Regione mostra ancora un calo importante delle terapie intensive ma anche dei soggetti attualmente positivi e di quelli in isolamento domiciliare. Aumentano invece i guariti.

In Veneto, sono 18845 i contagiati accertati, 22 in più nelle ultime 12 ore. Gli attualmente positivi sono invece 4718, 235 in meno rispetto alle 17 di mercoledì. Sono 12384 i guariti, 241 in più mentre in isolamento restano 4436 persone, 76 in più rispetto al bollettino precedente. Negli ospedali Veneti ci sono stati altri 2 decessi. Le persone che hanno perso la vita a causa del virus sono in totale 1743, 1.290 dei quali in ospedale.

Negli ospedali della regione restano ricoverate 685 persone, 62 delle quali in terapie intensive. Di queste va specificato che di ancora positivi al virus sono 368. Solo 26 sono in rianimazione.

Al San Bortolo, c'è invece solo un paziente ancora in terapia intensiva. Nel Vicentino Vicenza i casi totali sono 2795 (+3), 769 gli attualmente positivi, 288 i decessi, 1738 i negativizzati e 554 le persone in isolamento domiciliare.