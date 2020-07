Arzignano Covid-free, il sindaco: «Massima attenzione»

Tutti i casi di coronavirus di Arzignano sono stati negativizzati. A distanza di mesi dall'inizio della pandemia, il sindaco Alessia Bevilacqua dà la buona notizia alla popolazione. In totale sono 38 le persone contagiate dall'inizio dell'epidemia e purtroppo sono sei le persone che sono venute a mancare.

«Un capitolo di sofferenza e di angoscia per la nostra comunità che speriamo non si ripeta» aggiunge il primo cittadino. «Questo però dipende in gran parte dai nostri comportamenti. Mascherine, gel igienizzante e distanziamento fra le persone sono regole che dobbiamo mantenere. Soprattutto bisogna auto-isolarsi e allertare le autorità sanitarie nel caso di sintomi. Ricordo anche che, nonostante l'assenza di casi accertati, ad Arzignano come in moltissimi Comuni veneti, vi sono ancora persone in sorveglianza domiciliare»