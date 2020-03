Coronavirus, il sindaco al fianco degli anziani più soli: "Non tutti sono social, chiamatemi"

"Non tutti sono social...i nostri anziani e tante famiglie hanno bisogno di una voce amica ... hanno bisogno che il sindaco sia a loro completa disposizione...e io non potevo non fare un cartello..al vostro...servizio sempre".

Un messaggio di solidarietà e vicinanza a quella fascia di cittadini che non si può "tenere compagnia" con i sociale: gli anziani. Ecco che il primo cittadino di Albettone e consigliere veneto di Fdi ha voluto lanciare un appello ai propri concittadini esponendo uno striscione al balcone del municipio dove ha lasciato il proprio numero di cellulare in modo che chiunque lo possa contattare in questo momento di grande preoccupazione.

"Mi sono sentito in dovere di dare la risposta più diretta che possa esserci - ha dichiarato - Credo che sia il momento della solidarietà e chi ha responsabilità politiche ha il dovere morale in momenti delicati come questi, di impegnarsi al massimo e con tutti i mezzi".