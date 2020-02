Coronavirus, apertura scuole: decisione rinviata a sabato

«Ci sarà un aggiornamento fino a domani, il Comitato tecnico scientifico lavora fino all'ultimo. Per quanto riguarda il Dpcm sarà emesso domani». Lo ha detto in conferenza stampa il premier Giuseppe Conte, riferendosi alla riapertura delle scuole nelle aree interessate dalla diffusione del coronavirus.

Per quanto riguarda il Veneto, Luca Zaia aveva dichiarato di "aspettare indicazioni dal Governo": «L'attuale ordinanza scade domenica. Io sto chiedendo da due giorni che si scriva una nuova ordinanza, che si dia modo alla cittadinanza di poter programmare. Per ogni misura che verrà adottata serve una validazione scientifica degli esperti a livello centrale (Ministero, Iss, virologi, scienziati), anche per evitare quanto successo nei giorni scorsi, con alcuni che dicono una cosa e altri il contrario».

Per quanto rigurda il Vicentino, i sindaci si sono detti pronti alla riapertura delle scuole .