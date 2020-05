Coronavirus, annullati i soggiorni estivi per over 60 per la stagione 2020

Lo scorso febbraio, attraverso apposito avviso rivolto ad associazioni, cooperative, parrocchie, circoli ricreativi e realtà territoriali, il servizio istruzione, sport, partecipazione aveva avviato la ricerca di proposte per l'organizzazione dei soggiorni estivi di vacanza per over 60.

Tuttavia a causa dell’emergenza epidemiologica sanitaria da Covid-19 (Coronavirus), che vede tra le fasce più colpite proprio quella delle persone anziane, gli operatori individuati all'organizzazione dei soggiorni hanno dovuto annullare ogni iniziativa per la stagione estiva in arrivo.

L'attesa di disposizioni dettagliate relative sia alle modalità di spostamento concesse per le vacanze estive, in particolare a questa fascia di popolazione, sia a quelle per l’organizzazione delle strutture ricettive, non consente, infatti, agli operatori locali di formulare delle proposte certe per i soggiorni estivi per anziani.