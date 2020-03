Coronavirus in Veneto: quasi 2000 ricoverati altri 5 morti al San Bortolo

BOLLETTINO ORE 8

Il "bollettino di guerra" del 31 marzo della Regione Veneto, con le differenze rispetto alle ore 17 di domenica, segnala purtroppo altri 5 decessi al San Bortolo per Coronavirus. In tutto la regione salgono così a 413 le vittime dal 21 febbraio contro il "nemico invisibile", 11 in più rispetto a ieri (oltre a Vicenza, 5 a Verona e 1 a Conegliano).

Sono in totale 8724 i tamponi risultati positivi al virus dall'inizio dell'epidemia in Veneto, 215 in più rispetto a ieri sera mentre il totale dei soggetti in isolamento domiciliare si attesta a 19895. In testa alla triste classifica sempre Padova (2103 escluso Vo' dove non ci sono nuovi contagiati) seguita da Verona (1982) Treviso (1449) e Vicenza. Nella provincia berica sono 1168 gli infettati (+43 rispetto a ieri) mentre sono 2567 le persone in isolamento domiciliare.

Ospedali: Crescono, anche se di poco rispetto al dato di domenica, i ricoverati nelle strutture ospedaliere venete. Alle 8 di questa mattina erano 1633 (+16) in area non critica mentre in terapia intensiva sono 356, 4 in meno rispetto a ieri. In totale sono 1989 gli ospedalizzati in Veneto mentrei dimessi dagli ospedali sono 747.

Nel Vicentino un paziente in meno nel reparto di terapia intensiva e 3 in più in area non critica. Il totale dei ricoverati negli ospedali berici è di 273, 49 dei quali in terapia intensiva. Il totale dei dimessi è 68 mentre dall'inizio dell'epidemia sono morte 64 persone.

