Coronavirus, altri 5 nuovi casi in Veneto

Sono solo 5 i nuovi casi di tamponi processati risultati postivi al Coronavirus in Veneto rispetto a sabato alle 17. Lo dice il bollettino di domenica della Regione Veneto che non registra nessun nuovo decesso nelle ultime ore. Negli ospedali stabili le terapie intensive, con sempre un solo ricoverato Covid e 10 negativizzati. Calano invece di un’unita i pazienti in area non critica con 16 positivi e 170 negativizzati.

Gli attualmente positivi un regione sono 460 e 411 i soggetti in isolamento domiciliare. I guariti a oggi salgono invece a 16807 mentre dall’inizio dell’epodemia sono 19275 i contagiati. In Veneto sono morte 2008 persone, 1.427 delle quali in ospedale.

Nel Vicentino restano ricoverate 3 persone mentre sono 63 gli attualmente positivi. Nessun nuovo caso nelle ultime ore.