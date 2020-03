Coronavirus, 5505 i contagiati in Veneto, altri 6 decessi: uno al San Bortolo

BOLLETTINO DELLE ORE 8

Alle ore 8 di lunedì il bollettino della Regione segnava ancora un aumento (+233 rispetto a ieri sera) che ha portato 5505 il numero dei contagi in Veneto. I pazienti ricoverati sono 1487, dei quali 1206 (+29) in area non critica e 281 (+13) in terapia intensiva. Salgono a 327 i dimessi e a 15376 le persone in isolamento domiciliare. Infine, rispetto alle 17 di domenica si registrano purtroppo altri 6 decessi legati al coronaviru in Veneto, uno dei quali avvenuto al San Bortolo di Vicenza. I morti totali dall'inizio dell'epidemia sono 192.

Nel Vicentino i casi accertati di positivi al coronavirus sono 691, 39 in più rispetto alle 17 di domenica. Le persone in isolamento domiciliare sono invece 2464.

Sono in totale 173 i pazienti ricoverati nelle Ulss di Vicenza e provincia. Di questi, 142 (+10) in area non critica e 31 in terapia intensiva (5 a Santorso, 6 a Bassano e 20 a Vicenza). Dal 21 febbraio i dimessi sono 25.

I decessi in totale sono 26: uno a Santorso; 6 a Bassano (uno dei quali proveniente da un'altra Ulss); 6 ad Asiago; 12 (+1) a Vicenza.

