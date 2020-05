Coronavirus, a Vicenza gli attualmente positivi sotto ai 1000 casi

Sono sotto a quota mille gli attualmenti positivi a Vicenza e ancora discesa dei ricoveri in tutto il Veneto. A questo proposito il nuovo bollettino della Regione Veneto sull'andamento dell'epidemia aggiunge un altro dato come da indicazione di decreto ministeriale. Sul report è ora infatti indicato anche il dato relativo agli ospedalizzati ma virologicamente negativizzati al Covid-19. Un dato che illustra una realtà molto diversa nel computo dei casi.

IN VENETO Nel dettaglio, l'infezione in Veneto conta un totale di 18618 (+42) contagiati dall'inizio dell'epidemia, mentre gli attulmente positivi sono 6187, i guariti 10804 e i soggetti in isolamento domiciliare 5503. I decessi totali sono invece 1627, 1243 (+4) dei quali avvenuti in ospedale.

VICENZA E PROVINCIA Nel Vicentino i positivi totali sono 2748 (+2) e 984 gli attualmente positivi. I negativizzati sono 1501 e i soggetti in isolamento domiciliare sono 882. I decessi totali nel Vicentino sono invece 263.

OSPEDALI Sono 910 i ricoverati totali in ospedali, un dato che, epurato da quelli che non hanno più l'infezione, scende a 530. Nel dettaglio il totale ricoverati (negativizzati e positivi) è di 831 (-21) in area non critica e di 79 (-7) in terapia intensiva mentre i dimessi sono 2882. I ricoverati negativizzati sono 380, 37 dei quali in terapia intensiva.

