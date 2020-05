Coronavirus nel Vicentino: i guariti superano i positivi ma altri due decessi

Terzo giorno della fase due con dati confortanti sull'andamento dell'infezione nel Vicentino, anche se la giornata ha registrato altri due decessi per coronavirus nella provincia berica. Si tratta di una donna di 94 anni di Montecchio Maggiore, spirata al San Bortolo e di un uomo di 88 anni di Foza deceduto al San Bortolo.

I nuovi casi rimangono contenuti anche nella nostra provincia, che alla data del 6 maggio è al secondo posto come contagi attuali dopo Verona. La provincia scaligera conta infatti 2492 attualmente positivi mentre quella berica 1036. Di contro, i guariti hanno superato i positivi. Sono infatti 1.450, con altri 81 negativizzati in più nelle ultime 24 ore (699 Ulss 8, 751 Ulss 7). E questo a fronte di altri 1400 tamponi effettuati nello stesso lasco di tempo che hanno registrato solo nuovi casi di positività al Covid-19. Calano anche i ricoveri. Sono 135 nelle due Ulss, 7 in meno di ieri e scendono i pazienti in terapia intensiva, attualmente solo 10, 5 in meno rispetto al giorno prima.

Per quanto riguarda i numeri assoluti, ovvero il numero di persone delle quali si è registrato il contagio dall'inizio dell'epidemia, la provincia di Vicenza figura al terzo posto in Veneto, con 2735 casi, dopo Verona (4864) e Padova (3794). I Comuni vicentini che hanno registrato alla data del 5 maggio almeno un contagio sono 110 su 114, secondo i dati forniti dalla Regione Veneto attraverso Azienda Zero. Di seguito l'elenco che comprende attualmente positivi, ricoveri, decessi e negativizzati dall'inizio dell'epidemia.

Vicenza 389

Agugliaro 6

Albettone 1

Alonte 2

Altavilla 82

Altissimo 3

Arcugnano 11

Arsiero 8

Arzignano 28

Asiago 112

Barbarano Mossano 14

Bassano 336

Bolzano V. 11

Breganze 12

Brendola 5

Bressanvido 5

Brogliano 6

Caldogno 24

Caltrano 8

Calvene 1

Camisano 47

Campiglia dei B. 2

Carrè 8

Cartigliano 6

Cassola 31

Castegnero 10

Castelgomberto 11

Chiampo 11

Chiuppano 4

Cogollo del C. 10

Colceresa 10

Cornedo 27

Costabissara 8

Creazzo 31

Crespadoro 3

Dueville 11

Enego 2

Fara 7

Foza 12

Gallio 28

Gambellara 58

Grisignano 10

Grumolo delle Ab. 6

Isola Vic.na 15

Lastebasse 7

Longare 4

Lonigo 19

Lugo 9

Lusiana Conco 27

Malo 45

Marano V. 20

Marostica 48

Monte di Malo 7

Montebello 4

Montecchio Mag. 63

Montecchio Prec. 6

Montegalda 6

Montegaldella 5

Monteviale 6

Monticello C.O. 14

Montorso 3

Mussolente 23

Nanto 1

Nogarole V. 1

Nove 7

Noventa 11

Orgiano 6

Pedemonte 52

Pianezze 6

Piovene Rocchette 20

Poiana M. 3

Posina 1

Pove d. G 4

Pozzoleone 3

Quinto V. 19

Recoaro T. 20

Roana 48

Romano d’Ezz. 37

Rosà 29

Rossano V. 72

Rotzo 22

Salcedo 2

San Pietro M. 3

San Vito di L. 7

Sandrigo 15

Santorso 79

Sarcedo 6

Sarego 57

Schiavon 10

Schio 119

Solagna 8

Sossano 7

Sovizzo 38

Tezze sul B. 26

Thiene 35

Tonezza del C. 2

Torrebelvicino 13

Torri di Q. 33

Trissino 9

Val Liona 6

Valbrenta 8

Valdagno 46

Valdastico 16

Valli del P. 8

Velo d’Astico 17

Villaga 3

Villaverla 12

Zanè 17

Zermeghedo 1

Zugliano 9