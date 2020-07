Covid-19, 7 nuovi casi in Veneto: oltre 100 persone messe in isolamento nelle ultime ore

Salgono a 19.341 i casi di contagio da Covid-19 in Veneto, 7 in più rispetto a martedì, nessuno però nella provincia di Vicenza. Gli attualmente positivi, a livello regionale, sono 386, 47 nel territorio berico. Aumenta significativamente il numero delle persone poste in isolamento domiciliare, 122 in più per un totale di 992.

aggiornamento casi - e ricoveri del 08.07 ore 8.00

Diminuiscono i positivi ricoverati in area non critica, attualmente 17 (-1) mentre salgono a 3 i ricoverati in Terapia intensiva. I dimessi passano da 3.619 a 3.625, invariato il numero dei decessi in ospedale 1.432.