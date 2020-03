Coronavirus a Valdagno: sale a 13 il numero dei contagi

Due nuovi contagi in due giorni, uno nella giornata di domenica e uno comunicato lunedì: è questo l'aggiornamento arrivato anche per il Comune di Valdagno dall'Ulss 8 Berica. Si attesta così a 13 il totale delle persone positive al COVID19. Di queste 7 sono attualmente ricoverati.

Ieri sera il COC di Valdagno si è riunito in una conference call per fare il punto della situazione. All'ordine del giorno c'era soprattutto il tema della distribuzione della mascherine in arrivo dalla Regione Veneto.



"Nella giornata di martedì è atteso l'arrivo dei primi quantitativi - spiega il Sindaco, Giancarlo Acerbi - e ci siamo già attivati con Protezione Civile, Protezione Civile ANA e Croce Rossa Italiana per l'attività preliminare di divisione in singole confezioni. In questo modo poi saremo in grado di gestire nel modo più efficiente la consegna alla popolazione. In accordo con i sindaci di valle, la prima distribuzione partirà mercoledì. Attendiamo solo alcune conferme dalla Regione sui quantitativi che arriveranno nelle prossime tranche. Nel frattempo abbiamo già programmato la consegna dei materiali riservati alle case di riposo, oltre ad alcuni quantitativi di DPI per il personale comunale e la Polizia Locale. Ringrazio la Protezione Civile ANA che mattina ha consegnato alcune mascherine richieste dal Comando Carabinieri di Valdagno. In questi giorni non è semplice nemmeno gestire la grande generosità di tanti cittadini che attraverso i più disparati canali, ci stanno donando le attrezzature necessarie, tute e mascherine in primis. A tutti loro va il nostro massimo ringraziamento."

