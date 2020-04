Coronavirus a Valdagno, contagiato un 24enne: «Purtroppo nessuno è immune»

Con il consueto bollettino giornaliero comunicato dall'Ulss si aggiorna il conteggio dei casi positivi al COVID19 anche per Valdagno. Sale a 39 il numero complessivo dei contagi, di cui 12 ricoverati, 22 in isolamento domiciliare, 2 guariti e 3 vittime. L'ultimo caso, di appena 24 anni, è anche il più giovane registrato in città dall'inizio dell'emergenza sanitaria.

«Questo dato - spiega il Sindaco, Giancarlo Acerbi - ci fa capire che nessuno è immune, purtroppo. Oggi più che mai dobbiamo restare a casa. L'arrivo delle mascherine, delle belle giornate e dei primi dati ottimistici sulla condizione generale dei contagi non devono avere come effetto l'allargamento delle maglie. Per questo voglio rinnovare l'avviso ai valdagnesi a non spostarsi. Non esistono pranzi pasquali o ritrovi in famiglia. Oggi purtroppo vediamo ancora gli effetti di chi, solo poche settimane fa, non ha saputo resistere al richiamo delle ultime sciate e non possiamo affrontare nuovi picchi. Faccio quindi appello al rispetto e all'amore di ognuno di noi verso i nostri cari e la nostra comunità perché non si ceda alla tentazione di uscire o, peggio, ritrovarsi».

