Coronavirus, a bordo degli autobus si sale con guanti e mascherine

Non solo gli autisti ma anche gli utenti da oggi potranno viaggiare sugli autobus sole se provvisti di guanti e mascherina. È una nuova misura di protezione contro il contagio da Coronavirus, decisa dalla Regione del Veneto.

«Invito tutti gli utenti del nostro trasporto pubblico a rispettare anche questa ulteriore disposizione – dichiara il sindaco Francesco Rucco - che è stata presa a tutela di tutti. Il nostro territorio si sta dimostrando virtuoso nel rispetto delle regole anticontagio e ciò si sta riflettendo nell'effettivo contenimento del virus. E' importate proseguire su questa strada. Chi deve spostarsi per motivi di lavoro o di necessità con i mezzi pubblici, lo faccia in modo consapevole, adottando queste semplici misure di precauzione già i vigore per chi entra negli esercizi pubblici»

Società Vicentina Trasporti, gestore del trasporto pubblico di Vicenza, ricorda a sua volta all'utenza l'obbligo di adeguarsi all'ordinanza regionale e si appella al senso di responsabilità di ogni passeggero, affinché adotti l'uso di mascherine e guanti all'interno dei mezzi. Queste ulteriori disposizioni si sommano alle misure già in vigore dall’inizio dell'emergenza Coronavirus a tutela dell’utenza e del personale di Svt.

Nel dettaglio, si tratta della pulizia giornaliera con presidi sanitari dei mezzi e del vano del conducente anziché con i consueti detergenti prima che i mezzi prendano servizio; dell’installazione di dispencer con disinfettante per le mani sugli autobus di linea delle linee urbane, suburbane ed extraurbane; dell’obbligo di salita dagli ingressi posteriori e centrali dei mezzi; dell’obbligo per l’utenza di mantenere le distanza interpersonali di almeno un metro; dell’obbligo per l’utenza di non occupare i posti a ridosso del conducente; della sospensione della vendita a bordo dei titoli di viaggio; della riduzione delle corse sulle linee urbane, suburbane ed extraurbane mantenendo il servizio essenziale.

L'ordinanza regionale precisa inoltre che guanti e mascherine devono essere portati da utenti e personale anche anche a bordo dei treni e del trasporto pubblico su acqua, mentre sui taxi la disposizione riguarda i conducenti.