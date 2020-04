Coronavirus, aperto il fondo di solidarietà comunale: "Per aiutarci ad aiutare"

“Abbiamo approvato la delibera di iniziativa consiliare sulle misure post emergenza. Ora lavoreremo all'attuazione delle linee di indirizzo, ma fin da subito tutti possono aiutarci con donazioni sul fondo di solidarietà che abbiamo aperto per aiutare le famiglie e le imprese in difficoltà. Ci sarà bisogno di tante risorse. E' arrivato il momento di fare squadra per raccogliere quanti più fondi possibili. L'amministrazione è pronta a fare la sua parte, ma c'è bisogno di tutti”. Questo l'appello del sindaco Francesco Rucco alla comunità vicentina, con l'intento di attivare non solo le realtà pubbliche, ma anche i benefattori privati.

L'iban del conto corrente dedicato al fondo di solidarietà comunale è IT46D0306911894100000300004 intestato a “Comune di Vicenza – Emergenza Covid-19”.

Tutti coloro che effettueranno donazioni potranno godere di una detrazione fiscale che il decreto Cura Italia ha fissato al 30%, per un importo non superiore a 30 mila euro, anziché al 19%, previsto abitualmente per le erogazioni liberali.

Fin da subito, nel frattempo, l'Amministrazione comunale lavorerà all'attuazione delle linee di indirizzo approvate dal consiglio comunale, che prevedono proroghe e sospensioni di tasse e tributi e specifiche agevolazioni per i soggetti più colpiti dagli effetti della pandemia.